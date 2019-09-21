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2019-09-21 صور.. الألعاب النارية تُضيء سماء المدينة ابتهاجاً باليوم الوطني متابعات الخليج 365 - واس دشنت الهيئة العامة للترفيه اليوم, فعاليات الألعاب النارية, ضمن الاحتفالات التي تشهدها منطقة المدينة المنورة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة, وذلك بحديقة الملك فهد المركزية. Advertisements وشهدت الفعالية حضوراً كثيفاً من أهالي وزوار المنطقة، إلى جانب التفاعل الكبير من قبل المواطنين الذين حضروا هذه الفعاليات، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة.







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