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باقة من البرامج المنوعة في أدبي الأحساء احتفاء باليوم الوطني ٨٩
تستمر لمدة ثلاثة أيام
متابعات الخليج 365 - الأحساء
تحت رعاية صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء ينفذ نادي الأحساء الأدبي باقة من البرامج المنوعة احتفاء باليوم الوطني “٨٩” وتستمر هذه الفعاليات لمدة ثلاثة أيام تبدأ – بمشيئة الله – مساء الثلاثاء حتى مساء الخميس ٢٥ – ٢٧/ من شهر محرم الحالي ١٤٤١هـ الموافق ٢٤- ٢٦/ من سبتمبر الجاري / ٢٠١٩م.
وتأتي هذه البرامج وفق الآتي
• مساء الثلاثاء الندوة الكبرى ( السعودية “٨٩” مسيرة إنجاز وعطاء ) بالشراكة مع منتدى الخبرة السعودي ، يتحدث فيها أربعة من المتخصصين في الشأن الثقافي والاقتصادي والأمني وتقام على مسرح النادي عند الثامنة مساء.
• تقديم أوبريت ضخم بعنوان ( قوافل المجد ) وهو غنائي مسرحي من ثماني لوحات باللغة العربية الفصحى كتبته الشاعرة السعودية الشابة منى البدراني ” خنساء المدينة” ويخرجه مسرحياً خالد الخميس ولحن لوحاته غنائياً الفنان السعودي محمد الرويشد ، وينفذه النادي ويشارك فيه أكثر من ستين شابا وكوكبة من الأطفال أعضاء ركن الأديب الصغير في النادي و يعرض هذا العمل على مسرح النادي عند الساعة الثامنة من مسائي الأربعاء والخميس ٢٦- ٢٧/ ١/ ١٤٤١هـ
يصاحب هذه المناشط في رواق الثقافة بالنادي معرض ( وطن وتاريخ) يستمر من الاثنين حتى السبت ٢٤- ٢٩/ ١/ ١٤٤١هـ ، كما يصاحب هذه الفعاليات جلسات وحوارات ثقافية في المقهى الثقافي وديوانية المثقفين ، وقد وجه أدبي الأحساء الدعوة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر تطبيق النادي والصحافة الورقية والالكترونية للجميع لحضور هذه البرامج . وهناك أماكن مخصصة للعوائل للاستفادة من هذه الأنشطة حفظ الله هذه البلاد وأدام علينا الأمن والأمان والاستقرار.
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