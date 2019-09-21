طرق بديلة لتسهيل حركة المرور أثناء الاحتفال باليوم الوطني في أبها

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها

في إطار التحضير لاحتفال منطقة عسير باليوم الوطني ضمن فعاليات همّة حتى القمّة 89، أوضحت إدارة مرور عسير استعداداتها الخاصة بتسهيل حركة الوصول من وإلى موقع الاحتفال وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية والمرورية.

وخصصت إدارة المرور بمنطقة عسير 5 من الطرق الرئيسية هي طريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك فهد، وطريق السودة وطريق الطائف وطريق الملك عبدالله و2 من الطرق المفردة هما طريق بني مازم وطريق بني مالك بالإضافة إلى طريق واحد مزدوج هو طريق آل يوسف إلى جانب 4 طرق داخلية رئيسية هي طريق الإمام محمد بن سعود – القابل، وطريق اليمانية نهران – دوار التحفيظ، وطريق المدينة، وطريق الوردتين لتكون الطرق الناقلة للحركة والموصلة لموقع الفعالية الواقع في طريق الحزام الشمالي والغربي في المسافة من مطاعم ماكدونالدز وحتى قصر أبو شقاره بحي الضباب.

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كما حددت إدارة المرور 8 مواقع نقاط لقفل الحركة المقترحة ومنع الدخول إلى موقع الفعالية وهي إشارة الوصايف حيث يمنع الدخول إلى موقع الفعالية من هذه النقطة وسيتم تحويل الحركة باتجاه الحزام الشرقي ووسط البلد أما القادمون عن طريق موقع قصر أبو شقاره أبو خيال، سيتم دخولهم إلى موقع الفعالية بعد إزالة الرصيف الوسطي وتحويل الحركة باتجاه الحزام الجنوبي، كما تم تحويل مسار حركة القادمين عن طريق السودة بعد مخرج أبها الجديدة باتجاه طريق السودة ومن ثم الاتجاه إلى مواقف المشهد وطريق الطائف.

أما القادمون باتجاه إشارة طريق آل يوسف فسيتم إزالة الرصيف الأوسط قبل الإشارة لتمكين باصات النقل الترددي بالنزول إلى مواقف البنوك والعودة، فيما تم تحويل المسار الحركي للقادمين من حي النزهة إلى إشارة أبها الجديدة باتجاه أبها الجديدة ثم طريق السودة.

ونوهت إدارة مرور عسير أن مستخدمي مواقف الأمانة عليهم الخروج باتجاه الغرب ثم الانعطاف من جوار مستشفى أبها الخاص يميناً باتجاه شارع الإمام محمد بن سعود والاستمرار حتى مواقف النادي الأدبي، أما الذين سيستغلون مواقف إدارة التعليم فسيسلكون طريق الأمير سلطان والاستدارة من إشارة مستشفى عسير والعودة في نفس الاتجاه.

وتم تخصيص مواقف كلية البنات طريق الملك عبدالله، ومواقف المدينة الرياضية، ومواقف مركز المعارض الدولي بالمطار كمواقف احتياطية لمضاعفة الطاقة الاستيعابية.