هكذا رد قائد الحرس الثوري على تهديدات أمريكا بضرب أهداف داخل إيران

2019-09-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: إن بلاده ستواصل إسقاط الطائرات المسيّرة التي تخترق الأجواء الإيرانية.

وأضاف قائد الحرس الثوري في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، صباح اليوم السبت “أن أي دولة تهاجم إيران ستكون ساحة للمعركة”.

وتأتي تصريحات سلامي في ظل التهديدات الأمريكية بضرب أهداف في إيران رداً على الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت منشآت شركة أرامكو.

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وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن تركي المالكي قد قال إن السعودية لديها أدلة على أن الهجوم لم ينطلق من اليمن كما “زعمت أذرع إيران”، معتبراً أن “هجوم أرامكو لم يستهدف السعودية فقط بل المجتمع الدولي أيضاً وأمن الطاقة”، ودعا المجتمع الدولي للتعامل مع ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة.

وأوضح أن المعمل المستهدف خارج نطاق الطائرات المسيرة من مناطق ميليشيات الحوثي، التي ادعت مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة: “شاركنا نتائج التحقيقات في الهجوم على معملي أرامكو مع حلفائنا”. وأضاف أن الهجوم على “بقيق” و”خريص” هو امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها إيران.

وأكد المالكي أن إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن، كاشفاً أن الهجوم على أرامكو جاء من الشمال وبالتأكيد كان مدعوماً من إيران.