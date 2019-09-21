شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تدعو متقدمي وظائف الدعم الفني والأمن والسلامة للمقابلات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دعت وزارة العدل المتقدمين والمتقدمات على المسابقة الوظيفية المعلن عنها خلال الفترة من 19 ذي القعدة 1440 حتى 22 ذي القعدة 1440، لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة بالمراتب الثامنة والسادسة والرابعة والخامسة (للرجال والنساء)، لدخول الموقع والاستفسار عن النتائج.

وقالت الوزارة إنه سيتم البدء بإجراء المقابلات الشخصية لهذه الوظائف اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم 25 محرم 1441 حسب المواعيد المدونة لكل متقدم ومتقدمة في بطاقة المقابلة الشخصية والمطلوب من المتقدمين طباعتها آلياً من خلال بوابة الوزارة www.moj.gov.sa.

وطالبت الوزارة المتقدمين والمتقدمات بالدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية والاستعلام عن النتيجة وطابعة بطاقة المقابلة الشخصية التي ستتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة.