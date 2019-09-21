شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يلبي طلب الطفلة تالا للقائه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

لبى أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمس (الجمعة)، طلب الطفلة تالا الخالدي، التي كانت قد وجهت طلباً إلى الأمير وهي تلقي أنشودة وطنية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، وذلك من خلال مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت فيها: «لدى ابنتكم تالا أمنية فهل تحقق أن أتشرف بالسلام على سموكم الكريم بمناسبة اليوم الوطني».

ولم يتردد أمير الجوف في تلبية الدعوة بمجرد أن وصلت إليه، حيث سارع بتلبية طلب الطفلة التي أعربت عن شكرها للأمير فيصل بن نواف.

وأظهر مقطع فيديو، لقاء أمير منطقة الجوف بالطفلة وحديثه معها بشكل أبوي وتقبيل رأسها، وقام بالتقاط صور معها، مجسدا معاني الإنسانية والاهتمام بالأطفال، وتحقيق كل متطلباتهم، وإدخال السرور والسعادة في قلوبهم، مؤكداً أن بابه مفتوح لها في أي وقت ولا تحتاج إلى نشر مقاطع لأجل مقابلته، مثنياً على حسن إلقائها.