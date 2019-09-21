شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يلبي طلب الطفلة تالا للقائه والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)
لبى أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمس (الجمعة)، طلب الطفلة تالا الخالدي، التي كانت قد وجهت طلباً إلى الأمير وهي تلقي أنشودة وطنية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، وذلك من خلال مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت فيها: «لدى ابنتكم تالا أمنية فهل تحقق أن أتشرف بالسلام على سموكم الكريم بمناسبة اليوم الوطني».
ولم يتردد أمير الجوف في تلبية الدعوة بمجرد أن وصلت إليه، حيث سارع بتلبية طلب الطفلة التي أعربت عن شكرها للأمير فيصل بن نواف.
وأظهر مقطع فيديو، لقاء أمير منطقة الجوف بالطفلة وحديثه معها بشكل أبوي وتقبيل رأسها، وقام بالتقاط صور معها، مجسدا معاني الإنسانية والاهتمام بالأطفال، وتحقيق كل متطلباتهم، وإدخال السرور والسعادة في قلوبهم، مؤكداً أن بابه مفتوح لها في أي وقت ولا تحتاج إلى نشر مقاطع لأجل مقابلته، مثنياً على حسن إلقائها.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الجوف يلبي طلب الطفلة تالا للقائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.