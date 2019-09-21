السعودية | فلكي سعودي: منتصف الشهر المقبل فصل أمطار "الوسم"

شكرا لقرائتكم فلكي سعودي: منتصف الشهر المقبل فصل أمطار "الوسم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الباحث الفلكي عبدالعزيز الشمري، أن فصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يدخل يوم ٢٢ أيلول/ سبتمبر، معلنا نهاية فصل الصيف. ويستمر فصل الخريف مدة ثلاثة أشهر إلى ٢٢ كانون الأول/ديسمبر حيث يدخل فصل الشتاء، في حين يدخل الوسم يوم ١٦ تشرين الأول/أكتوبر، ويستمر إلى ٧ كانون الأول/ديسمبر عندما تدخل المربعانية.

وأضاف الشمري: "بدخول فصل الخريف ونهاية فصل الصيف، يبدأ الجو بالاعتدال الخريفي بعد تعامد الشمس على خط الاستواء، ويتساوى الليل بالنهار ثم يأخذ الليل بالزيادة والنهار بالنقصان".

الوسم.. موسم الأمطار

وأضاف: "يبدأ منخفض الهند الموسمي الحار الذي كان يؤثر على الجزيرة العربية بالتراجع لجهة الجنوب، فاتحاً المجال لمنخفضات البحر الأحمر والسودان والبحر الأبيض المتوسط بالدخول إلى الجزيرة العربية والعراق، في ١٦ الشهر المقبل، ليعلن دخول الوسم، وهو موسم الأمطار".

وأوضح الشمري أنه بدخول فصل الخريف ٢٢ أيلول/سبتمبر، تزرع فسائل النخيل، ومعظم المزروعات في الاعتدال الخريفي، منها شتل الطماطم والخضراوات وزراعة الفواكه، كما يجب سقيا النخيل خلال هذه الفترة بشكل مكثف".