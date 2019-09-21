، غليان "نصراوي" ومطالب برحيل "السويكت" و"الحلافي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - شنّت جماهير النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، هجوماً عنيفاً على إدارة النصر الحالية برئاسة صفوان السويكت، والمشرف العام على الكرة عبدالرحمن الحلافي، بداعي عدم قدرتهم على ضبط الأمور داخل قلعة العالمي.

وكان النصر قد تجرع مرارة الخسارة أمام الحزم في الجولة الرابعة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بهدف نظيف.

وسبق تلك الهزيمة تعادل الفريق أيضاً أمام الشباب، وخسارته لخمس نقاط حتى الآن في الدوري وخروجه من البطولة الآسيوية في الدور ربع النهائي لمصلحة نادي السد.

ويرى النصراويون أن الإدارة الحالية فقدت سيطرتها على الفريق وتفرغت لإصدار البيانات، كما تحدثوا عن معلومات الشرفي سعد آل مغني الذي تحدث عن نيتهم تسريح كلٍّ من: بيتروس، وامرابط، والنيجيري أحمد موسى .

ودشّن النصراويون هاشتاجاً عبر تويتر حمل عنوان "رحيل السويكت مطلب"، متحدثين داخله عن الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة الحالية.