أين سيدفن زين العابدين بن علي؟

أعلن صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، مغني الراب كادوريم، عن المكان الذي سيدفن فيه بن علي اليوم السبت.

وقال كادوريم عبر صفحته في "فيسبوك" إن بن علي سيدفن اليوم في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. بحسب "روسيا اليوم".

ووجه المغني التونسي عبارات الشكر للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي على مؤازرتهم للعائلة.

Advertisements

وأوضح أن السعودية "ستنظم جنازة مهيبة" لزين العابدين بن علي، قائلا "نحن مدينون لكم بما قدمتموه طوال هذه السنين..حقيقة أثبتم للعالم أنكم بلد عظيم.."

يشار إلى أن بن علي فارق الحياة يوم الخميس الماضي في السعودية بعد صراع مع المرض.