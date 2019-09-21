قرار هام بشأن توحيد الآذان في أبها.. وإمارة عسير تكشف الموعد واسم المؤذن

كشفت إمارة منطقة عسير، عن توحيد الآذان في مساجد وجوامع مدينة أبها الأحد المقبل.

وأوضحت أنه تم اختيار أحد أبناء منطقة عسير لتولي مسؤولية الآذان، وهو الشيخ محمد بن علي، مؤذن الحرم المكي الشريف.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت، ترسيخاً لمبدأ “شعب واحد ووطن واحد” كمظلة حاضنة للاحتفال باليوم الوطني الـ 89، وفي إطار حرصها على جعل الاحتفال باليوم الوطني هذا العام منصةً للاحتفاء بأبناء منطقة عسير من أصحاب الإنجازات الرائدة.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات اليوم الوطني بآيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ حاتم عبدالله آل رايزة، ابن منطقة عسير، والحاصل على المركز الأول في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم كاملاً.