بالصور: تشييع جثمان المواطنة التي لقيت حتفها طعناً علي يد شقيقها في ضمد جازان

أدى جموع المصلين من أهالي منطقة جازان صلاة الجنازة، على جثمان المواطنة التي لقيت حتفها طعناً علي يد شقيقها الأحد الماضي.

وشيعت الجموع جثمان المواطنة بعد صلاة عصر أمس (الجمعة)، حيث تم دفنها بإحدى مقابر محافظة ضمد، وسط حالة من الحزن والأسى ظهرت على وجوه الأقارب والمشيعين.

يذكر أن الجاني سدد عدة طعنات نافذة لشقيقته، أودت بحياتها على الفور، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادث وألقت القبض على الجاني وتمت إحالته للنيابة العامة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.