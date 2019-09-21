مؤسسة التقاعد: صرف 40 مليار ريال معاشات لـ1.2 مليون مستفيد خلال 6 أشهر

أعلن محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، اليوم السبت، أنه خلال النصف الأول من 2019 م، صرف أكثر من 40 مليار ريال كمعاشات للمتقاعدين والمستفيدين عنهم، بزيادة بلغت أكثر من 9.6% عن النصف الأول من 2018، حيث صرفت لأكثر من 1.2 مليون متقاعد ومستفيد.

وأوضح محافظ مؤسسة التقاعد، أنه تم إنهاء معاملات أكثر من 29 ألف متقاعد جديد خلال النصف الأول من 2019م، مضيفًا أن المؤسسة عملت - تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 - على تحسين خدماتها وتطوير إجراءاتها من خلال تنفيذ استراتيجيتها 2022 التي أعلنت عنها العام الماضي، حيث تم تنفيذ 67% من الاستراتيجية حتى نهاية النصف الأول من 2019م.

واشار إلى أن مؤسسة التقاعد وحرصًا منها على سرعة إنجاز المعاملات وتوفير قاعدة بيانات محدثة للمشتركين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، تم إنهاء تسجيل 479 جهة حكومية ما بين مدنية وعسكرية على بوابة حسابات المشتركين على موقع التقاعد الإلكتروني، مما سيمكن المؤسسة من تقديم خدمات متميزة للمشتركين وتسهيل عملية انتقالهم من مرحلة الوظيفة إلى مرحلة التقاعد.

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ورفع محافظ مؤسسة التقاعد، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وكذلك إلى جميع المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين وإلى الشعب السعودي كافة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وأضاف النحاس، أن المؤسسة حرصت على تبني خطة طموحة للتحول الرقمي، بهدف تطوير الأعمال والخدمات والحد من المخاطر، حيث ارتفع مجمل عدد الزيارات لموقع المؤسسة إلى أكثر من 18 مليون زيارة وبلغ عدد المستخدمين للموقع الإلكتروني وتطبيق المؤسسة 98 ألف مستخدم، كما ارتفع عدد الخدمات المقدمة من المؤسسة ليصل إلى 54 خدمة إلكترونية معتمدة، وتم إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمؤسسة كنسخة تجريبية، الذي تم تطويره باستخدام أحدث التقنيات وطريقة دخول موحدة وآمنة.

وأوضح محافظ مؤسسة التقاعد، أنه في إطار تعزيز مفهوم خدمة العملاء قامت المؤسسة بتقديم عدد من الخدمات بشكل حصري على الموقع الإلكتروني وتطبيق المؤسسة، مثل خدمة ضم حكومي وخدمة تبادل المنافع، وذلك بهدف التيسير على عملائها وتوفير خدماتها لهم على مدار الساعة بما يتماشى مع المفاهيم الحكومية الإلكترونية التي دعت لها حكومتنا الرشيدة.