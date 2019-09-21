أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على 6 مناطق خلال الساعات المقبلة

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا برياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية، على ست مناطق خلال الساعات القادمة، إضافة إلى أمطار رعدية على أربعة مناطق أخرى.

وأشارت هيئة الأرصاد –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل «الأحساء والخفجي والنعيرية وحفر الباطن» بالمنطقة الشرقية، و«القنفذة والليث وبحرة وجدة» بمنطقة مكة المكرمة، و«الدرب وبيش وجازان صبيا وضمد» بمنطقة جازان، و«البرك وبيشة وتثليثث» بمنطقة عسير، و«بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة» بمنطقة نجران.

وأضافت هيئة الأرصاد أن الحالة الجوية تبدأ في الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم، على مناطق: مكة المكرمة والشرقية وجازان وعسير ونجران.

أما الحالة الماطرة فتتضمن «أضم والطائف وميسان» بمنطقة مكة المكرمة، و«أبها وأحد رفيدة والمجاردة والنماص ووبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل» بمنطقة عسير، و«الريث والطوال وصامطة وهروب» بمنطقة جازان، «الباحة والقرى والمخواة وبلجرشي وقلوة» بمنطقة الباحة، وتبدأ تلك الحالة في الساعة الواحدة ظهرًا على منطقة مكة المكرمة، بينما تبدأ في الساعة الثانية عشرة ظهرًا على عسير جازان والباحة، وتنتهي في المناطق الأربع في الساعة السابعة مساء.

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في السياق ذاته، توقعت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت، أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على ساحل البحر الأحمر والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأضافت الأرصاد في تقريرها، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، تتحول إلى ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.