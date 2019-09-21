اليوم الوطني / مدير جامعة الباحة : اليوم الوطني سيظل حاضرًا في ذاكرة المواطن



الباحة 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

أكّد معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أنّ اليوم الوطني للمملكة سيظل دومًا، يومًا حاضرًا في ذاكرة المواطن، وشاهدًا ماثلاً على التضحيات الكبرى التي قدّمها مؤسّس هذه الأرض الطاهرة الملك عبدالعزيز - رحمه الله -.

وقال معاليه في تصريح له بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة : إنّ للوطن حقًّا يجب القيام به، وواجبًا ينبغي العمل عليه، بعد أنّ منَّ الله علينا بالوحدة بعد الشّتات، والأمن بعد الخوف، والازدهار بعد التّخلف، ومن هذا المنطلق, فإنّ على كلّ مواطن سعودي أن يستحضر - بكلّ اعتزاز وفخر- تجليات هذا اليوم، كما يجب عليه أن يستذكر رحلة العطاءات التي بناها المؤسّس العظيم، داعيًا إلى أن يكون اليوم الوطني ثقافة سائدة في ذاكرة المجتمع السعودي، وهي تنبض بالحياة والانتماء، والإنجاز والفخر، والإرادة والأحلام.

وأضاف : ها هو الوطن يعيش هذا الأيام أزهى سنواته بفضل الله، ثمّ بفضل توجهات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأشار معاليه إلى أنّ الهوية الرسمية لليوم الوطني لهذا العام، كانت متوافقة مع الإرث التأريخي، والحضاري، والثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي لهذا الوطن الكبير ، مبينًا أنّ الشعار بهويته وأيقوناته البصرية جاء مكتنزًا بالروح المتوثّبة، والإرادة المتينة، والأحلام الملهمة، والعزيمة القويّة؛ سواء على مستوى الدلالة، أو التصميم والألوان بمعانيها الرمزية.

وأبان معالي الدكتور الحسين أنّ جامعة الباحة سواء في داخل المدينة الجامعة، أو في مجمّعاتها الأكاديمية، أو في كلياتها بمحافظة المندق، والمخواة، وقلوة، وبالجرشي ستقدّم فعاليات هادفة وبرامج نوعية متميزة تنسجم مع هذه المناسبة العظمية، وتتماهى مع هذا الحدث التاريخي الكبير؛ نظرًا للتحولات الكبرى، والتضحيات الجليلة التي واكبت بداية التأسيس حتى يومنا هذا.

ووصف معاليه هذا الوطن الكبير بأنه متكامل في بنيانه، وعمق تلاحمه، وأمنه، واستقراره وتحضره، مؤكدًا أن الجامعة ستعمد بجميع كلياتها إداراتها إلى إبراز ما يحظى بها التعليم بشكلٍ عام، والجامعة على وجه الخصوص من دعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده - أيدهما الله -؛ فضلًا عن الرعاية والمتابعة التي تلقاها الجامعة من صاحب السّمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة.

// انتهى //

12:21ت م

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الباحة 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسأكّد معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أنّ اليوم الوطني للمملكة سيظل دومًا، يومًا حاضرًا في ذاكرة المواطن، وشاهدًا ماثلاً على التضحيات الكبرى التي قدّمها مؤسّس هذه الأرض الطاهرة الملك عبدالعزيز - رحمه الله -.وقال معاليه في تصريح له بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة : إنّ للوطن حقًّا يجب القيام به، وواجبًا ينبغي العمل عليه، بعد أنّ منَّ الله علينا بالوحدة بعد الشّتات، والأمن بعد الخوف، والازدهار بعد التّخلف، ومن هذا المنطلق, فإنّ على كلّ مواطن سعودي أن يستحضر - بكلّ اعتزاز وفخر- تجليات هذا اليوم، كما يجب عليه أن يستذكر رحلة العطاءات التي بناها المؤسّس العظيم، داعيًا إلى أن يكون اليوم الوطني ثقافة سائدة في ذاكرة المجتمع السعودي، وهي تنبض بالحياة والانتماء، والإنجاز والفخر، والإرادة والأحلام.وأضاف : ها هو الوطن يعيش هذا الأيام أزهى سنواته بفضل الله، ثمّ بفضل توجهات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، حتى أصبحت المملكة كتابًا حيًّا مسطّرًا بالمنجزات المتسارعة، والمشروعات العملاقة، والمبادرات النوعية، وغدت - بحمد الله - مثالًا في تقدمها، وازدهارها، وحضارتها، وعلامة فارقة في تاريخ الأمم بأمنها الاقتصادي، وأمانها السياسي، واستقراها الاجتماعي، ومنتجها الثقافي.وأشار معاليه إلى أنّ الهوية الرسمية لليوم الوطني لهذا العام، كانت متوافقة مع الإرث التأريخي، والحضاري، والثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي لهذا الوطن الكبير ، مبينًا أنّ الشعار بهويته وأيقوناته البصرية جاء مكتنزًا بالروح المتوثّبة، والإرادة المتينة، والأحلام الملهمة، والعزيمة القويّة؛ سواء على مستوى الدلالة، أو التصميم والألوان بمعانيها الرمزية.وأبان معالي الدكتور الحسين أنّ جامعة الباحة سواء في داخل المدينة الجامعة، أو في مجمّعاتها الأكاديمية، أو في كلياتها بمحافظة المندق، والمخواة، وقلوة، وبالجرشي ستقدّم فعاليات هادفة وبرامج نوعية متميزة تنسجم مع هذه المناسبة العظمية، وتتماهى مع هذا الحدث التاريخي الكبير؛ نظرًا للتحولات الكبرى، والتضحيات الجليلة التي واكبت بداية التأسيس حتى يومنا هذا.ووصف معاليه هذا الوطن الكبير بأنه متكامل في بنيانه، وعمق تلاحمه، وأمنه، واستقراره وتحضره، مؤكدًا أن الجامعة ستعمد بجميع كلياتها إداراتها إلى إبراز ما يحظى بها التعليم بشكلٍ عام، والجامعة على وجه الخصوص من دعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده - أيدهما الله -؛ فضلًا عن الرعاية والمتابعة التي تلقاها الجامعة من صاحب السّمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة.// انتهى //12:21ت م0066

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