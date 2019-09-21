اليوم الوطني / رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق يُهنئ قيادة المملكة بمناسبة اليوم الوطني



بيروت 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

هنأ رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة :" في كل يوم نشعر بعمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية ولبنان ، وهي على الدوام علاقات راسخة ومميزة وتتمتع بالصدق وأعلى درجات التقارب وأوثق أواصر التفاهم والتناغم".

وأكد أن المملكة كانت وستبقى الشقيق الأكبر للبنان وتسعى في كل المحافل العربية والدولية للمحافظة على أمنه واستقراره وسلامته ووحدة بنيه.

وقال :" في مناسبة اليوم الوطني للمملكة نجدد لها شكرنا على المبادرات المتتالية التي اتخذتها لمساعدة لبنان على الخروج من محنته سليماً وأكثر منعة ".

وشدد على دعم ما تقوم به المملكة للحفاظ على سيادتها وأرضها ونفطها , وقدر عاليًا جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين من أجل العروبة والدين الحنيف, داعيًا الله أن يحمي المملكة من كل الشرور ويعزها بنصر من عنده.

// انتهى //

12:02ت م

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بيروت 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسهنأ رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة :" في كل يوم نشعر بعمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية ولبنان ، وهي على الدوام علاقات راسخة ومميزة وتتمتع بالصدق وأعلى درجات التقارب وأوثق أواصر التفاهم والتناغم".وأكد أن المملكة كانت وستبقى الشقيق الأكبر للبنان وتسعى في كل المحافل العربية والدولية للمحافظة على أمنه واستقراره وسلامته ووحدة بنيه.وقال :" في مناسبة اليوم الوطني للمملكة نجدد لها شكرنا على المبادرات المتتالية التي اتخذتها لمساعدة لبنان على الخروج من محنته سليماً وأكثر منعة ".وشدد على دعم ما تقوم به المملكة للحفاظ على سيادتها وأرضها ونفطها , وقدر عاليًا جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين من أجل العروبة والدين الحنيف, داعيًا الله أن يحمي المملكة من كل الشرور ويعزها بنصر من عنده.// انتهى //12:02ت م0060

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