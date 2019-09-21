اليوم الوطني / مدير جامعة بيشة: الملك عبدالعزيز نقل الوطن من حياة العوز إلى واحة الأمن والأمان



الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

نوَّه معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي, بما حققه الوطن من إنجازات حضارية وتنموية متعددة ومشروعات عملاقة وبرامج تطويرية مستمرة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، الذي استطاع بتوفيق الله من نقل حياة العوز والحاجة وقلة الإمكانات، إلى واحة من الأمن والأمان والعيش الرغيد والمشروعات التنموية الشاملة في كل أرجاء الوطن.

وقال معاليه: إن مناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة تأتي لتعيد لنا سيرة البطل المؤسس الفذّ وما قام به من أجل تطور البلاد ونهضتها وعزة شعبها, مبيناً أن أبناءه البررة ساروا من بعده على هذا النهج حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي تحققت من خلاله الكثير من المنجزات في شتى المجالات.

وأفاد الدكتور نقادي أن ما تعيشه بلادنا من أمن واستقرار، وما تشهده من تطور وازدهار، وما تزخر به من ثروات وإمكانات وموارد بشرية مؤهلة تحت قيادة رشيدة؛ يستوجب منّا شكر المولى على كريم فضله ومنّه، ويدعونا إلى المحافظة على مكتسباته ومواصلة العمل لتحقيق المزيد من النجاح والإنجازات. مؤكدًا أن رؤية المملكة 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير

وأشار إلى القفزات التي حققتها الجامعة على المستوى الأكاديمي والعلمي والبحثي بالإضافة إلى العمل الإداري وتأهيل المباني والقاعات الدراسية في المجمع الأكاديمي بالمحافظة أو في محافظات بلقرن والنماص وتثليث، وذلك في ظل الدعم غير المحدود والاهتمام الذي تحظى به الجامعة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الذي يأتي امتداداً لدعم المؤسسات الأكاديمية للقيام بدورها على أكمل وجه.

ورفع معاليه باسمه واسم جميع منسوبي جامعة بيشة التهاني والتبريكات للقيادة وللأسرة المالكة وللشعب السعودي بهذه المناسبة.

// انتهى //

11:57ت م

0057



الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسنوَّه معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي, بما حققه الوطن من إنجازات حضارية وتنموية متعددة ومشروعات عملاقة وبرامج تطويرية مستمرة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، الذي استطاع بتوفيق الله من نقل حياة العوز والحاجة وقلة الإمكانات، إلى واحة من الأمن والأمان والعيش الرغيد والمشروعات التنموية الشاملة في كل أرجاء الوطن.وقال معاليه: إن مناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة تأتي لتعيد لنا سيرة البطل المؤسس الفذّ وما قام به من أجل تطور البلاد ونهضتها وعزة شعبها, مبيناً أن أبناءه البررة ساروا من بعده على هذا النهج حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي تحققت من خلاله الكثير من المنجزات في شتى المجالات.وأفاد الدكتور نقادي أن ما تعيشه بلادنا من أمن واستقرار، وما تشهده من تطور وازدهار، وما تزخر به من ثروات وإمكانات وموارد بشرية مؤهلة تحت قيادة رشيدة؛ يستوجب منّا شكر المولى على كريم فضله ومنّه، ويدعونا إلى المحافظة على مكتسباته ومواصلة العمل لتحقيق المزيد من النجاح والإنجازات. مؤكدًا أن رؤية المملكة 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جاءت لتعلن بدء مرحلة جديدة من التطوير والعمل الجاد لاستشراف المستقبل، ومواصلة السير في ركاب الدول المتقدمة، وتحقيق النمو المنشود.وأشار إلى القفزات التي حققتها الجامعة على المستوى الأكاديمي والعلمي والبحثي بالإضافة إلى العمل الإداري وتأهيل المباني والقاعات الدراسية في المجمع الأكاديمي بالمحافظة أو في محافظات بلقرن والنماص وتثليث، وذلك في ظل الدعم غير المحدود والاهتمام الذي تحظى به الجامعة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الذي يأتي امتداداً لدعم المؤسسات الأكاديمية للقيام بدورها على أكمل وجه.ورفع معاليه باسمه واسم جميع منسوبي جامعة بيشة التهاني والتبريكات للقيادة وللأسرة المالكة وللشعب السعودي بهذه المناسبة.// انتهى //11:57ت م0057

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