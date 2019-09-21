اليوم الوطني / رئيس هيئة المساحة الجيولوجية : في يوم الوطن نستذكر منجزات الوطن التي أرسى قواعدها الملك المؤسس



جدة 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

رفع معالي الرئيس التنفيذي لهيئة المساحةالجيولوجية

وأكّد في تصريح بهذه المناسبة ، في يوم الوطن نستذكر المنجزات التاريخية التي صنعها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وتوحيده لأرجاء الوطن تحت راية التوحيد في وحدة وطنية تاريخية بفضل الله ثم بفضل حنكة وحكمة المؤسس.

وقال معاليه "أن احتفالنا باليوم الوطني يأتي من خلال شعورنا بالفخر والانتماء والولاء والحب الكبير الذي نكتنزه لهذا الوطن الغالي ".

وبين المهندس المديفر أننا نشهد جميعاً التقدم السريع في جميع مناطق المملكة من مشاريع وتطوّر شامل، من خلال برامج مستقبلية وخطط تنموية طموحة ورؤية حكيمة تهدف إلى تحقيق الرخاء والاستدامة".

وأفاد معاليه ،أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تحظى باهتمام كبير ودعم غير محدود من ولاة الأمر في جميع أعمالها ومشاريعها التي تعمل عليها من مسح وتنقيب عن الثروات المعدنية وأيضًا أعمالها في المسح الجيولوجي وكذلك دراساتها الفنية للمخاطر الجيولوجية بالإضافة إلى مبادراتها التي تعمل عليها التي ستتيح بياناتها ومخرجاتها الفنية والمكانية والجيولوجية على معلومات اقتصادية وعلمية لمختلف مجالات علوم الأرض التي ستسهم بإذن الله في دعم الاستراتيجية الشاملة للتعدين لتكون ركيزة ثالثة لاقتصادنا الوطني، وفي تحقيق رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

11:52ت م

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جدة 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي الرئيس التنفيذي لهيئة المساحةالجيولوجية السعودية المكلف المهندس خالد المديفر أسمى التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الامين -حفظهما الله ، وللشعب السعودي ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .وأكّد في تصريح بهذه المناسبة ، في يوم الوطن نستذكر المنجزات التاريخية التي صنعها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وتوحيده لأرجاء الوطن تحت راية التوحيد في وحدة وطنية تاريخية بفضل الله ثم بفضل حنكة وحكمة المؤسس.وقال معاليه "أن احتفالنا باليوم الوطني يأتي من خلال شعورنا بالفخر والانتماء والولاء والحب الكبير الذي نكتنزه لهذا الوطن الغالي ".وبين المهندس المديفر أننا نشهد جميعاً التقدم السريع في جميع مناطق المملكة من مشاريع وتطوّر شامل، من خلال برامج مستقبلية وخطط تنموية طموحة ورؤية حكيمة تهدف إلى تحقيق الرخاء والاستدامة".وأفاد معاليه ،أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تحظى باهتمام كبير ودعم غير محدود من ولاة الأمر في جميع أعمالها ومشاريعها التي تعمل عليها من مسح وتنقيب عن الثروات المعدنية وأيضًا أعمالها في المسح الجيولوجي وكذلك دراساتها الفنية للمخاطر الجيولوجية بالإضافة إلى مبادراتها التي تعمل عليها التي ستتيح بياناتها ومخرجاتها الفنية والمكانية والجيولوجية على معلومات اقتصادية وعلمية لمختلف مجالات علوم الأرض التي ستسهم بإذن الله في دعم الاستراتيجية الشاملة للتعدين لتكون ركيزة ثالثة لاقتصادنا الوطني، وفي تحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //11:52ت م0055

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