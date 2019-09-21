تنبيه عاجل: رياح مثيرة للأتربة على محافظات منطقة مكة المكرمة

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم,من نشاطٍ في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية،على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.

ويشمل التنبيه محافظة جدة، القنفذة، الليث، بحرة، وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.