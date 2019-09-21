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نشرت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، مقطع فيديو من داخل منشآت "أرامكو" النفطية في بقيق وخريص التي تعرّضت لاعتداءٍ إرهابي، الأسبوع الماضي؛ استهدف أمن الطاقة العالمي.
وأظهر مقطع الفيديو عمليات الإصلاح التي تجري على قدمٍ وساق؛ لإصلاح الضرر الذي لحق بخطوط وخزانات حقلَي خريص وبقيق، واستعادة صورتهما الأولى.
وكان المتحدث الرسمي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أكّد في بيان رسمي، في وقتٍ سابق، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومَي خريص وبقيق إيرانية.
21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441 10:52 AM
تجري الإصلاحات على قدم وساق في بقيق وخريص
نشرت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، مقطع فيديو من داخل منشآت "أرامكو" النفطية في بقيق وخريص التي تعرّضت لاعتداءٍ إرهابي، الأسبوع الماضي؛ استهدف أمن الطاقة العالمي.
وأظهر مقطع الفيديو عمليات الإصلاح التي تجري على قدمٍ وساق؛ لإصلاح الضرر الذي لحق بخطوط وخزانات حقلَي خريص وبقيق، واستعادة صورتهما الأولى.
وكان المتحدث الرسمي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أكّد في بيان رسمي، في وقتٍ سابق، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومَي خريص وبقيق إيرانية.
، بالفيديو من داخل منشآت "أرامكو" .. عمليات إصلاح ما بعد الاعتداء الإرهابي مستمرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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