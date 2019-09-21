، "عبدالإله بن عبدالعزيز" مهنئًا في يوم الوطن: بتوحيد المملكة انطلقت ملاحم البناء والرخاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: السعودية بقيادتها الرشيدة تسير في طريق الخير والنماء مقرونة بالحكمة والحزم

رفع المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي النبيل، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وقال الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز في تصريح صحفي بهذه المناسبة: نحتفل اليوم بيومنا الوطني في ظل قيادة رشيدة تسير في طريق الخير والنماء للوطن والمواطن، مقرونة بالحكمة والحزم والعزم؛ لنصرة القضايا العربية والإسلامية من منطلق واجبها العربي والإسلامي، وقد أثبتت السياسة السعودية حكمتها وسدادها وحزمها في ظلّ متغيرات متسارعة تشهدها المنطقة.

وأضاف: في هذا اليوم التاريخي الذي توحدت فيه هذه البلاد المباركة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله ثراه، بدأت ملاحم البناء والرخاء واكتملت ثوابت القيادة والريادة، وتوطّدت معاني التنمية الشاملة للدولة السعودية.

وتابع المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين: نحتفل قيادة وشعباً بهذه المناسبة العظيمة في يوم الوطن التاسع والثمانين، والذي يصادف الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام، لنقف شاهدين على صروح البناء ومتعاهدين على طموح النماء، متذكرين تاريخ التأسيس وملاحم المجد التي وصل بها وطننا إلى مصاف الدول المتقدمة في العالم؛ فمنذ 89 عامًا والإنجازات تملأ سجلات الشرف، والإضاءات تنير دروب التشريف، وعهداً وراء عهد وأبناء المؤسس البررة الذين حملوا لواء القيادة من بعده يصنعون الأمجاد بنتائج السداد في كل محافل النماء والانتماء في خدمة الإسلام والمسلمين، وفي صناعة التنمية.

وفي ختام تصريحه سأل المولى جلَّت قدرته أن يعيد هذه المناسبة والوطن وولاة أمره بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ أيده الله ـ وسمو ولي عهده وشعبه؛ يرفل بالأمن والأمان، رافعين هاماتنا بعزة هذا الوطن المجيد.