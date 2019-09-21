سعر المعدن الأصفر اليوم السبت 21 سبتمر 2019 في مصر والمملكة العربية السعودية

نتابع معكم سعر الذهب اليوم زوارنا الكرام، حيث يتطلع العديد من الأشخاص لمعرفة أسعار جرام الذهب بأنواعه،حيث سعر المعدن الأصفر يهتم به العديد من الأفراد وخصوصاً المقبلين على الزواج، وهذا ما سنتوضحه لكم عبر موقع “عرب نيوز” في السطور القادمة، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار .

حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً في مصر سعر 688.5 جنيه، بينما سجل عيار 18 سعر 590 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5588 جنيه، وكيلو الذهب 786.286 جنيه، وبلغت أوقية الذهب سعر 1516 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة سعر الذهب بالمصري سعر الذهب بالدولار الأمريكي سعر الذهب عيار 24 795.77 جنيه $48.80 سعر الذهب عيار 22 729.46 جنيه $44.73 سعر الذهب عيار 21 696.31 جنيه $42.70 سعر الذهب عيار 18 596.84 جنيه $36.60 سعر الذهب عيار 14 464.20 جنيه $28.47 سعر الذهب عيار 12 397.88 جنيه $24.40 سعر الذهب عيار 9 298.41 جنيه $18.30 سعر أوقية الذهب 24,748 جنيه $1,518 سعر جنيه الذهب 5,571 جنيه $341.61 سعر كيلو الذهب 795,768 جنيه $48,801

سعر الذهب في السعودية اليوم

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي سعر الذهب عيار 24 183.36 ريال $48.80 سعر الذهب عيار 22 168.08 ريال $44.73 سعر الذهب عيار 21 160.44 ريال $42.70 سعر الذهب عيار 18 137.52 ريال $36.60 سعر الذهب عيار 14 106.96 ريال $28.47 سعر الذهب عيار 12 91.68 ريال $24.40 سعر أوقية الذهب 5,702 ريال $1,518 سعر جنيه الذهب 1,284 ريال $341.61 سعر كيلو الذهب 183,356 ريال $48,801