كيف اسجل في بوابة المستقبل؟| تعرف على نظام بوابة المستقبل وتحميل التطبيق

كيف اسجل في بوابة المستقبل هو ما نقدمه لكم من خلال ذلك المقال، وبوابة المستقبل هي برنامج أطلقته وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لدعم التحول للتعليم الرقمي، باستخدام تقنيات جديدة لخدمة الطالب والمعلم، بحيث تصل المعرفة للطالب، وتزداد حصيلته العلمية، وكذلك تهدف بوابة المستقبل إلى زيادة قدرات المعلم من الناحية العلمية والتربوية على وجه السواء، وللاستفادة من الخدمات التي تقدمها بوابة المستقبل، نقدم لكم رابط بوابة المستقبل وطريقة الدخول والتسجيل في بوابة المستقبل.

ومن خلال بوابة المستقبل يتم تقديم العديد من الخدمات، التي تفيد الطالب والمعلم والإدارة المدرسية، مثل رفع الوجبات المنزلية على الموقع ورفع الأوراق والإختبارات الإلكترونية، تعمل المملكة العربية السعودية على النهوض بالتعليم، وخدمة الطلاب في كافة المجالات وتقديم المواقع التي تفيد الطالب السعودي، ومن بينها هذا النظام المميز، والذي يستخدم أحدث الأساليب في التعليم، وذلك من ضمن رؤية المملكة السعودية 2030.

كيف اسجل في بوابة المستقبل؟

يستخدم موقع بوابة المستقبل أساليب تربوية حديثة، وتأتي مبادرة بوابة المستقبل في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ إذ تدعم البوابة أنظمة دروس جماعية وفصول افتراضية،بالإضافة إلى الاختبارات الألكترونية والواجبات المنزلية، لذا تحتاج عزيزي الطالب أن تعرف طريقة التسجيل في بوابة المستقبل حتى تتمكن من الدخول من خلال الخطوات التالية:



الدخول إلى رابط بوابة المستقبل. اختيار تسجيل دخول بوابة المستقبل كما هو موضح بالصورة. تظهر لك شاشة تسجيل الدخول، تقوم فيها بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور التي سجلت بها في نظام نور.

إذا واجهتك مشكلة في التسجيل يمكنك استعادة اسم المستخدم وكلمة المرور من خلال نظام نور بالخطوات الموجودة في ذلك الرابط.

كما يمكنك معرفة طريقة التسجيل لولي الأمر على نظام نور =====> من هنا.

Advertisements

نظام بوابة المستقبل

يختلف نظام بوابة المستقبل عن نظام نور، فهو برنامج مكمل له؛ إذ تهتم بوابة المستقبل بالعملية التعليمية ذاتها والدروس والأنشطة والفصول التفاعلية والدروس الجماعية وغيرها، بينما نجد نظام نور خاص ببيانات المستخدمين من الطلبة والمعلمين وبيانات المدراس أيضًا، وقد تم تطبيق نظام بوابة المستقبل على النحو التالي:

بوابة المستقبل – جدة.

بوابة المستقبل – الرياض.

بوابة المستقبل – الشرقية.

قد يهمك أيضًا الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية فقط

ظهرت أغلب النتائج على نظام ويمكنك الاستعلام عنها من خلال نظام نور برقم الهوية فقط:

تحميل تطبيق بوابة المستقبل

تقدم بوابة المستقبل خدماتها على مدار الـ 24 ساعة خلال 7 أيام في الأسبوع لجميع الزوار، ويمكن للزوار الاستفادة منها خارج نطاق المدرسة، فهي تضع العديد من الأنشطة والتطبيقات للمناهج بهدف إثراء العملية التعليمية.

يمكنك الآن تحميل تطبيق بوابة المستقبل على الاجهزة اللوحية والهاتف النقال من خلال الروابط التالية:

سيقدم لك التطبيق العديد من الخدمات المختلفة وستجد عليه كل شيء تحتاج إليه، وبعد خطوات كيف اسجل في بوابة المستقبل؟، يمكنك اتباعها والتسجيل بسهولة.