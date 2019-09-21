التحقق من صلاحية الإقامة برقم الهوية عبر وزارة الداخلية أبشر| وخطوات استعلام عن نهاية الإقامة

التحقق من صلاحية الإقامة برقم الهوية وموعد انتهائها وتجديدها،من خلال خطوات بسيطة ومنها كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وتلك الخدمة تقدم من منصة أبشر بهدف خدمة المواطنين وتسهيل الأمور عليهم، وهي من ضمن خدمات الجواز في المنصة، وهي تشمل إصدار جواز، وتجديد جواز سعودي، تمديد الإقامة، الاستعلام عن وافد، وخدمة تمديد الزيارة العائلية للمقيم، وخدمة الاستعلام عن مقيم، وخدمة تجديد المعلومات لجواز سفر المقيم، والعديد من الخدمات الأخرى التي تخص باقي المجالات منها أيضا المرور،تقدم المنصة خدماتها بكل سهولة ويسر، وذلك دون تكبد العناء للذهاب إلى أي مكان آخر، فيمكن للمواطن السعودي الآن الاستعلام عن أي خدمة أو التقديم لخدمة من منزله.

يتيح الموقع العديد من الخدمات الخاصة بمجالات مختلفة، مثل الجوازات والمرور والتفويض وغيرها، ويلزم التسجيل في أبشر لكي يمكنك الإستفادة من الخدمات المقدمة به.

التحقق من صلاحية الإقامة

من خلال خطوات بسيطة يمكنك الآن الاستعلام عن الإقامات داخل المملكة السعودية كالتالي:

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تسجيل الدخول أبشر. ثم اختيار خدمات الجوازات. كتابة رقم الإقامة. إدخال الرمز المرئي الموجود في صفحة التسجيل.

تمديد الزيارات العائلية للمقيم في السعودية

شاهد: الاستعلام عن مخالفات المرور.

يمنح للمقيم داخل المملكة خاصية تمديد الزيارة العائلية عدة مرات، ولكن وفقا لشروط معينة وهي:

يمكن تجديد الزيارة العائلية عدة مرات خلال مدة 18 شهر مستثنى من ذلك الجنسية السورية. يقدم طلب التمديد صاحب الزيارة. يتم تقديم الطلب قبل انتهاء التأشيرة بستة أيام، أو بعد انتهائها بثلاث أيام. صلاحية جواز السفر وعدم وجود مخالفات مرورية. تسديد رسوم التمديد كاملة.

وزارة الداخلية السعودية

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تقدم وزارة الداخلية عبر نظام أبشر العديد من الخدمات الإلكترونية، التي تخص الجوازات مثل الإقامة التأشيرات وجوازات السفر، وغيرهم من الخدمات الأخرى المتعددة، ومن تلك الخدمات بجانب التحقق من صلاحية الإقامة، خدمة الاستعلام عن تأشيرات السعودية خروج وعودة، ويمكن الاستعلام عنها من خلال كتابة رقم رخصة الإقامة، وكتابة رقم هوية للكفيل، وكتابة الرمز المرئي الموضح في الصفحة ثم كتابة رقم التأشيرة أو جواز السفر.