أبو مرزوق: ترامب لن يحارب إيران ولن يدافع عن السعودية

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق اليوم السبت 21 سبتمبر 2019 ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب لن يحارب إيران ولن يدافع عن المملكة العربية السعودية.

وأضاف أبو مرزوق في تغريده له عبر تويتر :" حتى نستطيع ان نفهم السياسة الأمريكية وخداعها، أنظر في ٢٠/ ٩ وافق ترامب على زيادة القوات الأمريكية للمرة الثانية وخاصة الدفاعات الجوية، ولا يخفى على أحد؛ ترامب لن يحارب إيران ولن يدافع عن السعودية، ويستمر في بيع أسلحة للمملكة لا يتم استخدامها، ويحاصر إيران ويطلب مفاوضاتها".

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية موافقتها على تعزيز قواتها في منطقة الشرق الأوسط، عقب الهجمات الأخيرة على منشآت نفطية في السعودية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك أسبر، اليوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى موافقته لنشر قوات أمريكية في الشرق الأوسط ستتركز مهامها بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي.