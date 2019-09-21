واشنطن توافق على تعزيز قواتها الدفاعية في الشرق الأوسط

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية موافقتها على تعزيز قواتها في منطقة الشرق الأوسط، عقب الهجمات الأخيرة على منشآت نفطية في السعودية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك أسبر، اليوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى موافقته لنشر قوات أمريكية في الشرق الأوسط ستتركز مهامها بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي. وفق "سبوتنيك".

وأضاف وزير الدفاع، أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع إيران. لكن لديها عدد كبير من الخيارات العسكرية" لافتا إلى أن إرسال القوات "ليس سوى الخطوة الأولى للرد على العدوان الإيراني على المملكة العربية السعودية".

وأشار رئيس البنتاغون إلى ان الولايات المتحدة تركز جهودها الآن لمساعدة المملكة العربية السعودية على تعزيز بنيتها التحتية الدفاعية.

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هذا وفي وقت سابق، اتهمت الولايات المتحدة إيران بمهاجمة البنية التحتية للنفط في المملكة العربية السعودية. وتنفي إيران ذلك.

ويأتي قرار ترامب بإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط في إطار نهج إدارته لممارة سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، وعلى خلفية الهجوم على منشآت شركة "أرامكو" النفطية في الـ 14 من أيلول/سبتمبر الحالي، والتي أعلن الحوثيون، مسؤوليتهم عنه.