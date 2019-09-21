أكدت سفارة المملكة في فرنسا على المواطنين والزائرين السعوديين المتواجدين هناك بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات في العاصمة باريس.
وأصدرت السفارة هذا التنبيه بناءً على البيان الصادر من الشرطة الفرنسية بشأن احتمال اندلاع مظاهرات في باريس غداً السبت. ودعت المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا: السفارة توصي السعوديين بعدم الذهاب إلى مناطق المظاهرات في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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