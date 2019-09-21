فرنسا: السفارة توصي السعوديين بعدم الذهاب إلى مناطق المظاهرات في باريس

أكدت سفارة المملكة في فرنسا على المواطنين والزائرين السعوديين المتواجدين هناك بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات في العاصمة باريس.

وأصدرت السفارة هذا التنبيه بناءً على البيان الصادر من الشرطة الفرنسية بشأن احتمال اندلاع مظاهرات في باريس غداً السبت. ودعت المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة.