السفير خالد بن بندر: لا يوجد أحد فوق القانون في المملكة وإذا ثبت تورط القحطاني بمقتل خاشقجي سيتم...

كشف سفير المملكة لدى بريطانيا، الأمير خالد بن بندر بن سلطان ، في لقاء مع مراسل هيئة الإذاعة البريطانية، فرانك غاردنر، عن تفاصيل التحقيقات حول قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي؛ حيث قال أن التحقيقات جارية في القضية ، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أحد فوق القانون في المملكة.

قضية خاشقجي

وقال الأمير خالد بن بندر بن سلطان: “دعني أكون واضحًا، ما حدث في إسطنبول، كان وصمة للسعودية، على ثقافتنا وشعبنا وعلى حكومتنا، أتمنى لو لم يحدث ذلك”. وحول التحقيق مع المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني على خلفية قضية جمال خاشقجي قال: إنه لا يوجد أحد فوق القانون في المملكة، متابعًا: “أظن أننا رأينا ذلك في ماضي المملكة، فلا علاقة لذلك سواء كنت من العائلة المالكة أو صديقًا لولي العهد، أو رجل أعمال كبير”. واستطرد بالقول: لقد أُزيح القحطاني من منصبه، هو يخضع للتحقيق ولم ينته منه بعد، لو كان مضطلعًا في قتل جمال فسيتم محاسبته على ذلك، وسيذهب إلى السجن، الأمر بهذه البساطة”. واختتم قائلًا: “لا تزال التحقيقات جارية بشأن القضية، وعندما ننتهي منها سنعلم ماذا حدث”.