أمن الطرق يضبط مروجاً بحوزته كمية من الحشيش المخدر في ينبع

أحبط رجال أمن طرق الساحل الغربي بينبع، التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، كمية كبيرة من الحشيش المخدر خلال محاولة تهريبها، وجرى على الفور إعداد المحاضر اللازمة وتسليم المهرب مع المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات؛ لإكمال الإجراءات النظامية.

وبحسب المعلومات، فإنه أثناء عمل رجال أمن الطرق المعتاد اشتبهوا بإحدى المركبات، وبعد الاستيقاف وبعد التفتيش ضبط داخل صندوق المركبة داخل الديكور كمية من مادة الحشيش المخدر، تم إخفاؤها في مواقع سرية وباحترافية داخل المركبة، وتم إحباط تهريب الحشيش المخدر وجرى تسليم المهرب مع المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.