أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدَيْن “الحازمي” و”علواني”

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد الرقيب حسن بن صالح عبدالفتاح الحازمي، ولذوي الشهيد وكيل الرقيب علي بن حمود أحمد علواني، من منسوبي القوات البرية، اللذين استُشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدَيْن، داعيًا الله – عز وجل – أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن. من جانبهم، أعرب ذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير المنطقة وأمير المنطقة بالنيابة، على مواساتهم، وأكدوا أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بأبنائها في كل مكان.. معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذين استُشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.