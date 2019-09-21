بالصور.. أبها تستقبل الزوّار باللون الأخضر والألعاب النارية تضيء سماءها

جهَّزت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، عددًا من المواقع للاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين، وتوشَّحت مدينة أبها باللون الأخضر والأعلام في الطرقات والميادين .

واكتظ طريق الملك خالد مركز الفعاليات، وسط مدينة أبها بالزوار، ممزوجًا بالألوان والإضاءات، وسط العديد من الفعاليات، التي نظمتها هيئة الترفيه .

وانطلقت الألعاب النارية مساء اليوم لتضيء سماء أبها؛ لترسم لوحة وطنية تفاعلية أبهرت الزوار، وحدَّدت اللجنة المنظمة للفعاليات الساعة العاشرة مساءً بداية لإطلاق الألعاب النارية؛ حيث تستمر لمدة 5 دقائق، فيما تستمر الفعالية كل ليلة حتى يوم الإثنين المقبل نهاية فعاليات اليوم الوطني.