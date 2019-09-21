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تشكيليات سعوديات يُبدعن برسم صور القيادة بمناسبة اليوم الوطني في عرعر

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بادر عددٌ من الفنانات التشكيليات السعوديات من فريق ميلاد النسائي التطوعي، التابع للجنة التنمية الأهلية بعرعر- اليوم- في نثر إبداعاتهن في رسم صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ، وذلك على حائط بلدية غرب عرعر؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وأوضحت لجنة التنمية الأهلية بعرعر، أن ذلك يأتي من منطلق الشراكات المجتمعية بين القطاعين الحكومي والأهلي، إضافة إلى التنسيق لرسم لوحة وطنية بشعار (همة حتى القمة)؛ احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وتكليف طاقم مؤهل من فريق ميلاد النسائي التطوعي التابع للجنة لتلك المهمة .

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