مجلس النواب الأفغاني يدين الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو

أدان مجلس النواب بجمهورية أفغانستان الإسلامية، الاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص، السبت الماضي.

وأعرب المجلس، في بيان صادر أمس، عن تضامنه التام مع المملكة قيادة وشعبًا، في مواجهة هذا الاعتداء الجبان.

وكانت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، سيطرت على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، عقب استهدافهما بطائرة دون طيار، السبت الماضي.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إنه عند الساعة الرابعة من صباح السبت 14 سبتمبر 2019، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار (درون)؛ حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.