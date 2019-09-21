الرياض تكتسي باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني 89

اكتست مدينة الرياض باللون الأخضر؛ احتفاء باليوم الوطني الـ89 تحت شعار «همة حتى القمة»؛ حيث تزيَّنت المباني والأبراج والأسواق والطرقات بالأعلام واللوحات، التي تعبِّر عن الفرحة باليوم الوطني للمملكة .

ودشَّنت حزمة من الفعاليات في جميع أنحاء مدينة الرياض، بدأت من يوم الخميس وتستمر حتى يوم الإثنين من الساعة الرابعة عصرًا؛ حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويحتضن طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، فعالية احتفال الهمة بهوية واحدة تجسد تلاحم الوطن؛ بمختلف الثقافات والفنون التي تعبِّر عن جميع مناطق المملكة، وتحتوي الاحتفالية على الكثير من العروض منها فرصة التصوير، والعناصر الفنية، والعروض المتجولة، والمسرح الموسيقي، وشاشة العرض الحي، وورشة عمل الأطفال، ومنصة الفنانين، والفرقة الشعبية، والعديد من المطاعم وأكشاك الطعام، وتميزت بوابة الدخول للفعالية بمدخل يُشابه بوابة قصر المصمك التاريخي، وللمزيد من المعلومات عن الفعاليات وأماكن تواجدها زيارة موقع، وهو دليل للفعاليات .