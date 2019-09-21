الحرس الوطني⁩ تدعو المرشحين والمرشحات مبدئيا للوظائف للمقابلة الشخصية

دعت وزارة الحرس الوطني المرشحين والمرشحات مبدئيا للوظائف المعلنة، لإجراء المقابلة الشخصية، في "مركز التدريب والبرامج الثقافية بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية" اعتبارا من الأحد 30 محرم 1441، من الساعة 9:00 صباحاً حسب الشروط والمواعيد المحددة لكل متقدم ومتقدمة.

وأعلنت الوزارة عن أسماء 276 متقدماً و متقدمة على وظائفها والمعلن عنها في 14 ذوالقعدة 1440، عبر موقع الوزارة بالتعاون مع منظومة التوظيف الحكومي (جدارة).

شروط إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية:

1- إحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها.

2- إحضار سيرة ذاتية مكتوبة باللغة العربية.

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3- الالتزام بموعد المقابلة المحدد وفي حال عدم الحضور سيعتبر ذلك عدولاً عن الرغبة في الترشيح.

4- أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها موضحاً بها التخصص والتقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

5- إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل.

6- إحضار السجل الاكاديمي مع نسخة منه.

وأكدت الوزارة أنه في حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم وترشيح الأعلى نقاط من المتقدمين على نفس الوظيفة، وخصصت رقما للتواصل والاستفسار على الرقم (4912222 تحويلة 23356) والبريد الإلكتروني ([email protected]) وللوصول إلى مركز التدريب والبرامج الثقافية بخشم العان في خرائط قوقل