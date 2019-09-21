اليوم الوطني / رئيـس جامعة نايف: اليوم الوطني مناسبة تعيد للأذهان كفاح الآباء والأجداد لإرساء منظومة هذا الوطن المتلاحم



الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

أوضح معالي رئيـس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيـــد بن عبدالله البنيــان أن مناسبة اليوم الوطني تطل علينا كل عام لتؤكد من جديد شموخ هذا الوطن وعزته ومنعته، وإصرار قادته وأبنائه على المضي قُدُماً في مسيرة التقدم والإنجاز ومواكبة عجلة التنمية والبناء في كل مجال من مجالات الحياة.

وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة : في اليوم الوطني المجيد نحن على موعد عام بعد عام مع المزيد من الإنجازات والعطاءات والمنشآت التي تصب في مصلحة المواطنين وخدمتهم، وتوفير أسباب العيش الكريم لهم في واحة الأمن الوارف والاستقرار الاقتصادي والسياسي في ظل عالم مضطرب متلاطم تعصف به التقلبات والأهواء.

وأكد الدكتور البنيان أن مناسبة اليوم الوطني تعيد إلى الأذهان كفاح الآباء والأجداد لإرساء منظومة هذا الوطن المتلاحم من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وطن يعد بحق درة الأوطان.

وعدّ معاليه اليوم الوطني مناسبة غالية لتجديد العهد لقائد هذه المسيرة المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، وتأكيد العزيمة للمضي نحو الأمام وتذليل الصعوبات التي تعوق التنمية وصولاً إلى تحقيق الرؤية 2030 وجعل دروس الماضي جسراً لبناء المستقبل الزاهر مع المحافظة على المنجزات الحضارية التي تحققت لهذا الوطن الحبيب.

وقال معاليه في ختام تصريحه: إن مناسبة اليوم الوطني تُمْلِي علينا أن نحمد الله عز وجل على ما تحقق ونشكره على أن جَمَعَ الشمل وَوَحَّدَ الأمة وجعلها قبلة للمسلمين وحفظها من كل سوء وأغدق عليها سحائب الخير والأمن والنماء وجعلها مضرب المثل في الاستقرار والبناء والعطاء.

// انتهى //

10:47ت م

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