السعودية اليوم / الإمارات تترشح لعضوية منظمة الطيران المدني الدولية



أبوظبي 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة إعادة الترشح لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولية "الايكاو" لدورة جديدة للفئة الثالثة للسنوات الثلاث المقبلة، بحسب بيان لهيئة العامة للطيران المدني، أوردته وكالة أنباء الإمارات.

وكانت الإمارات قد فازت بمقعد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للمرة الأولى في عام 2007 مما ساهم في تعزيز البعد الدولي لدولة الإمارات في قطاع الطيران المدني منذ ذلك الحين.

وتجرى الانتخابات خلال اجتماعات الدورة الأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولية "الايكاو" التي ستعقد خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري إلى 5 أكتوبر 2019 في مونتريال بكندا.

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