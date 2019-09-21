اليوم الوطني / مفتي الجمهورية اللبنانية يهنىء القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89



بيروت 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

هنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال المفتي دريان في تصريح لوكالة الأنباء

وأضاف" نتمنى للمملكة العربية السعودية الأمن والأمان والاستقرار والنهضة والتقدم والازدهار ، وأن يبعد عن بلاد الحرمين الشريفين كيد الحاقدين والمغرضين وأن يحميها من كل مكروه".

// انتهـى //

10:29ت م

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بيروت 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسهنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.وقال المفتي دريان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "يوم عزيز على قلوب السعوديين واللبنانيين والعرب والمسلمين الذين يكنون كل محبة وتقدير للشعب السعودي العزيز ".وأضاف" نتمنى للمملكة العربية السعودية الأمن والأمان والاستقرار والنهضة والتقدم والازدهار ، وأن يبعد عن بلاد الحرمين الشريفين كيد الحاقدين والمغرضين وأن يحميها من كل مكروه".// انتهـى //10:29ت م0028

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