اليوم الوطني / الدكتور آل هيازع : تشهد المملكة قفزات نوعية في مختلف الأصعدة داخلياً وخارجياً



الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

هنأ مدير جامعة الفيصل معالي الدكتور محمد آل هيازع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة.

وذكر الدكتور آل هيازع أن الاحتفاء بهذه المناسبة تخليد لمناسبة توحيد المملكة، على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-. إنها وحدة القلوب التي حولت العداء إلى أُلفة ومحبة والخوف إلى أمن وأمان والتخلف إلى تطور ونماء.

ولفت إلى أن المؤسس -رحمه الله- أرسى دعائم هذه الوحدة الفريدة من نوعها في عالم مضطرب، وفِي زمن يفتقر إنسان هذه الجزيرة إلى أبسط مقومات الحياة، وبفضل الله ثم بالعمل المخلص للملك عبدالعزيز و أبنائه البررة الملوك من بعده تحولت المملكة إلى واحة من الأمن والاستقرار والرفاهية ينعم بها جميع المواطنين والمقيمين.

وأضاف أنه في هذا العصر الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله- تشهد المملكة قفزات نوعية في مختلف الأصعدة داخلياً وخارجياً، فعلى الصعيد الداخلي كانت رؤية المملكة 2030 والقرار الحازم بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي وحيد، وما أعلنه سمو ولي العهد من مشاريع عملاقة لفتت أنظار العالم مثل نيوم، وجزر البحر الأحمر والقدية وغيرها من المشاريع الجبارة والطموحة، كذلك الخطوات الكبيرة في تمكين المرأة

وأثنى على نجاح موسم الحج ، الذي أثبت للعالم أجمع حرص القيادة على بذل الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسكهم، مشيرا إلى مكانة المملكة خارجياً، حيث تحظى بمكانة مرموقة على جميع المستويات العربية والإسلامية والدولية وذلك بفضل القيادة المستنيرة والنظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حيث احتضنت الرياض التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وقادت المملكة التحالف العربي الإسلامي لإعادة الشرعية في اليمن وأطلقت مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي شملت خدماته المتضررين في جميع أنحاء المعمورة، وتتسلم هذا العام رئاسة مجموعة العشرين، مجموعة أكبر اقتصاد في العالم، إن دل هذا على شيء فإنما يدل على ثقل المملكة عالمياً وحكمة قيادتها.

//انتهى//

10:28ت م

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الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسهنأ مدير جامعة الفيصل معالي الدكتور محمد آل هيازع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة.وذكر الدكتور آل هيازع أن الاحتفاء بهذه المناسبة تخليد لمناسبة توحيد المملكة، على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-. إنها وحدة القلوب التي حولت العداء إلى أُلفة ومحبة والخوف إلى أمن وأمان والتخلف إلى تطور ونماء.ولفت إلى أن المؤسس -رحمه الله- أرسى دعائم هذه الوحدة الفريدة من نوعها في عالم مضطرب، وفِي زمن يفتقر إنسان هذه الجزيرة إلى أبسط مقومات الحياة، وبفضل الله ثم بالعمل المخلص للملك عبدالعزيز و أبنائه البررة الملوك من بعده تحولت المملكة إلى واحة من الأمن والاستقرار والرفاهية ينعم بها جميع المواطنين والمقيمين.وأضاف أنه في هذا العصر الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله- تشهد المملكة قفزات نوعية في مختلف الأصعدة داخلياً وخارجياً، فعلى الصعيد الداخلي كانت رؤية المملكة 2030 والقرار الحازم بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي وحيد، وما أعلنه سمو ولي العهد من مشاريع عملاقة لفتت أنظار العالم مثل نيوم، وجزر البحر الأحمر والقدية وغيرها من المشاريع الجبارة والطموحة، كذلك الخطوات الكبيرة في تمكين المرأة السعودية وإتاحة المجال أمامها للمشاركة في بناء الوطن.وأثنى على نجاح موسم الحج ، الذي أثبت للعالم أجمع حرص القيادة على بذل الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسكهم، مشيرا إلى مكانة المملكة خارجياً، حيث تحظى بمكانة مرموقة على جميع المستويات العربية والإسلامية والدولية وذلك بفضل القيادة المستنيرة والنظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حيث احتضنت الرياض التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وقادت المملكة التحالف العربي الإسلامي لإعادة الشرعية في اليمن وأطلقت مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي شملت خدماته المتضررين في جميع أنحاء المعمورة، وتتسلم هذا العام رئاسة مجموعة العشرين، مجموعة أكبر اقتصاد في العالم، إن دل هذا على شيء فإنما يدل على ثقل المملكة عالمياً وحكمة قيادتها.//انتهى//10:28ت م0027

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