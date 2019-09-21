اليوم الوطني / الفريق العمرو: مشاعر من الاعتزاز والفخر بمسيرة النماء والتطور في المملكة



الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

رفع معالي المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - ولأبناء الشعب السعودي كافة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، سائلاً الله العلي القدير أن يُديم على بلادنا المباركة أمنها واستقرارها وأن يحفظ قيادتها الرشيدة لتتواصل مسيرة النهضة والتطور التي ترتفع صروحها في جميع مناطق المملكة.

وأكد معاليه أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة للمملكة حتى غدت هذه البلاد - في زمن قياسي - في مصاف الدول المتقدمة .

وقال معاليه :" إن المتأمل لمسيرة المملكة العربية

وأضاف الفريق العمرو في تصريح بهذه المناسبة قائلاً :" نستذكر جهود الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- في توحيد هذه البلاد التي يواصل مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - الذي قام على تطوير ونهضة ونماء المملكة في شتى المجلات , فضلاً عما قام به حفظه الله من خدمة للحرمين الشريفين ورعاية لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

وعدّ هذه المناسبة الوطنية فرصة لشحذ الهمم بتحمل الأمانة والعمل المستمر على المشاركة في التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن من خلال رؤية المملكة 2030 التي قفزت بعجلة التنمية حتى أصبحت المملكة رائدة في جميع مجالاتها.

وأشار معاليه إلى أن رجال الدفاع المدني - وهم يشاركون في الاحتفاء بيوم الوطن - يدركون ضخامة المسؤولية المنوطة بهم ويؤكدون على تفانيهم في أداء مهامهم في التصدي لكل خطر يهدد سلامة أبناء الوطن والمقيمين فيه والتضحية بكل غالٍ ونفيس للحفاظ على المكتسبات الوطنية مستفيدين في ذلك من الإمكانات الضخمة التي وفرتها لهم الدولة - رعاها الله - لأداء رسالتهم الإنسانية والوطنية على الوجه الأمثل, مستلهمين في ذلك البطولات والتضحيات الفذة التي صنعت ملحمة توحيد المملكة ومنحت كل أبناء الوطن فرصة الاحتفال والفرحة في يوم الوطن .

واختتم معالي المدير العام للدفاع المدني كلمته مستذكرًا تضحيات الشهداء من رجال الدفاع المدني -رحمهم الله- الذين ضحوا بأرواحهم في ميادين الواجب وحفروا أسماءهم بأحرف من ذهب في ذاكرة الوطن ، سائلاً المولى جلّت قدرته أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة .

// انتهى //

10:23ت م

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الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - ولأبناء الشعب السعودي كافة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، سائلاً الله العلي القدير أن يُديم على بلادنا المباركة أمنها واستقرارها وأن يحفظ قيادتها الرشيدة لتتواصل مسيرة النهضة والتطور التي ترتفع صروحها في جميع مناطق المملكة.وأكد معاليه أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة للمملكة حتى غدت هذه البلاد - في زمن قياسي - في مصاف الدول المتقدمة .وقال معاليه :" إن المتأمل لمسيرة المملكة العربية السعودية - ونحن نحتفل بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً قيادة وشعباً - ليجد في نفسه حيّزاً كبيراً من الاعتزاز الوطني والفخر الذاتي فيما تحقق في الحاضر من الرقي الاجتماعي والاقتصادي والرفاه المعيشي الذي أصبح المواطن السعودي يرفل بخيراته كنتيجة طبيعية للسياسات العامة التي تنتهجها الدولة دائماً مستندةً بذلك على مصلحة الوطن والمواطن في توازن حكيم وفريد أثبت على مرّ السنين قدرته على مواجهة التحديات " .وأضاف الفريق العمرو في تصريح بهذه المناسبة قائلاً :" نستذكر جهود الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- في توحيد هذه البلاد التي يواصل مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - الذي قام على تطوير ونهضة ونماء المملكة في شتى المجلات , فضلاً عما قام به حفظه الله من خدمة للحرمين الشريفين ورعاية لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.وعدّ هذه المناسبة الوطنية فرصة لشحذ الهمم بتحمل الأمانة والعمل المستمر على المشاركة في التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن من خلال رؤية المملكة 2030 التي قفزت بعجلة التنمية حتى أصبحت المملكة رائدة في جميع مجالاتها.وأشار معاليه إلى أن رجال الدفاع المدني - وهم يشاركون في الاحتفاء بيوم الوطن - يدركون ضخامة المسؤولية المنوطة بهم ويؤكدون على تفانيهم في أداء مهامهم في التصدي لكل خطر يهدد سلامة أبناء الوطن والمقيمين فيه والتضحية بكل غالٍ ونفيس للحفاظ على المكتسبات الوطنية مستفيدين في ذلك من الإمكانات الضخمة التي وفرتها لهم الدولة - رعاها الله - لأداء رسالتهم الإنسانية والوطنية على الوجه الأمثل, مستلهمين في ذلك البطولات والتضحيات الفذة التي صنعت ملحمة توحيد المملكة ومنحت كل أبناء الوطن فرصة الاحتفال والفرحة في يوم الوطن .واختتم معالي المدير العام للدفاع المدني كلمته مستذكرًا تضحيات الشهداء من رجال الدفاع المدني -رحمهم الله- الذين ضحوا بأرواحهم في ميادين الواجب وحفروا أسماءهم بأحرف من ذهب في ذاكرة الوطن ، سائلاً المولى جلّت قدرته أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة .// انتهى //10:23ت م0026

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