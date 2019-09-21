الان تتابع بالصور.. قوات سعودية خاصة تقتحم أوكار الارهاب وتضبط كميات من الذخائر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضرموت- الخليج 365: نفذت القوات الخاصة السعودية واليمنية عملية اقتحام لأحد اوكار الارهاب في حضرموت وتم العثور على كمية كبيرة من الذخائر والعتاد التي تستخدمها مليشيات تنظيم داعش الارهابي.

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