بيان من الخطوط الجوية السعودية بشأن آلية الاستفادة من تخفيضات تذاكر…

بدأت الأجهزة الرسمية والشعبية السعودية في مراسم الاحتفال باليوم الوطني السعودي 89، ذلك اليوم الذي استطاع فيه الملك عبدالعزيز آل سعود في توحيد مملكتي نجد والطائف إلى مملكة واحدة أطلق عليها المملكة العربية السعودية، وكان ذلك في يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لعام 1932، ومنذ ذلك التاريخ وأصبح السعوديين يحتفلون بتلك الذكرى سنويًا، وتأتي هذا العام الذكرى التاسعة والثمانين يوم الإثنين المقبل ومعها بدأت الاحتفالات تدب في جميع أرجاء المملكة.

شركة الخطوط الجوية السعودية

وكالعادة وتزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني السعودي، تبدأ الشركة الوطنية والحكومية والخاصة في تقديم العروض والتخفيضات على الخدمات والسلع والمنتجات، وكان أبرزها شركة الخطوط الوطنية السعودية التي قدمت عرضًا مُغريًا يتضمن منح مليون تذكرة بسعر 99 ريال سعودي للتذكرة الواحدة غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وكشفت خلال بيان رسمي عبر موقع التدوينات الصغرى تويتر عن آلية استخدام تلك التذاكر.

عروض الخطوط الوطنية السعودية

وعن آلية استخدام عرض الخطوط الجوية السعودية، فقد أشارت الشركة إلى عروض حجز تذاكر الطيران من بدأت من اليوم 20 سبتمبر وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل 23 سبتمبر وتتضمن توحيد أسعار الطيران للرحلات الداخلية لتكون بـ 99 ريال سعودي لمليون تذكرة حتى نفاذها من الفئات الاقتصادية، وتصبح تلك التذاكر جارية بدءًا من 15 أكتوبر حتى نهاية مارس 2020 وفي الوقت ذاته غير قابلة للتغيير أو الاسترجاع.

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ومن ناحية أخرى، تزينت الشوارع وواجهات المباني الحكومية والمنازل بالأعلام الخضراء احتفالاً باليوم الوطني السعودي، وبدأت هيئة الترفيه السعودية التي يترأسها تركي آل الشيخ في الإعداد لتقديم العروض والمهرجانات الفنية المختلفة.