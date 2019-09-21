اليوم الوطني / مدير جامعة أم القرى يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني



الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

رفع معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال معاليه: إن احتفالنا اليوم بهذه المناسبة الوطنية لتأسيس هذا الكيان العظيم الذي أرسى وحدته وبنى دعائمه الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- مرتكزا في انطلاقته لبناء دولته العظيمة على كتاب الله العزيز وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وسار على نهجه بناءً وإتماماً أبناؤه الملوك البررة -رحمهم الله- حتى آلت الأمانة في تحقيق الإنجاز واستمرار العطاء والبناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، الذي حقق للبلاد بفضل الله وعونه وتوفيقه حضوراً دولياً متميزاً، ونماءً وازدهاراً داخليا.

وأشار إلى أن المملكة العربية

وأكد معاليه أن التعليم بشقيه العام والجامعي شهد في هذا العهد الميمون نقلة نوعية كماً وكيفاً، مستشهدا بالتوسع الكبير الذي نالته جامعة أم القرى بافتتاح أربعه فروع لها بمحافظات الليث والقنفذة والجموم وأضم مما أدى لإنشاء كليات وأقسام علمية جديدة أسهمت في استيعاب طلاب وطالبات تلك المحافظات إلى جانب الكليات والأقسام العلمية التي يضمها مقرها الرئيسي بشطري الطلاب والطالبات بمكة المكرمة.

وشدد معالي مدير جامعة على أهمية دور المواطن في الحفاظ على المكتسبات والإنجازات والمنجزات التي تحققت، سائلا الله عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها ورخاءها وازدهارها.

// انتهى //

09:23ت م

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الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.وقال معاليه: إن احتفالنا اليوم بهذه المناسبة الوطنية لتأسيس هذا الكيان العظيم الذي أرسى وحدته وبنى دعائمه الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- مرتكزا في انطلاقته لبناء دولته العظيمة على كتاب الله العزيز وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وسار على نهجه بناءً وإتماماً أبناؤه الملوك البررة -رحمهم الله- حتى آلت الأمانة في تحقيق الإنجاز واستمرار العطاء والبناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، الذي حقق للبلاد بفضل الله وعونه وتوفيقه حضوراً دولياً متميزاً، ونماءً وازدهاراً داخليا.وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية أصبحت في هذا العهد الزاهر دولة محورية ذات تأثير في صنع القرار العالمي لما تملكه من الحكمة والحنكة التي أدارت وتدير بها القيادة مختلف القضايا ما جعلها تحتل المكانة العالمية التي تستحق لدى الدول العالمية المؤثرة والمؤسسات والمنظمات الدولية بمختلف اتجاهاتها وتوجهاتها.وأكد معاليه أن التعليم بشقيه العام والجامعي شهد في هذا العهد الميمون نقلة نوعية كماً وكيفاً، مستشهدا بالتوسع الكبير الذي نالته جامعة أم القرى بافتتاح أربعه فروع لها بمحافظات الليث والقنفذة والجموم وأضم مما أدى لإنشاء كليات وأقسام علمية جديدة أسهمت في استيعاب طلاب وطالبات تلك المحافظات إلى جانب الكليات والأقسام العلمية التي يضمها مقرها الرئيسي بشطري الطلاب والطالبات بمكة المكرمة.وشدد معالي مدير جامعة على أهمية دور المواطن في الحفاظ على المكتسبات والإنجازات والمنجزات التي تحققت، سائلا الله عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها ورخاءها وازدهارها.// انتهى //09:23ت م0013

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