اليوم الوطني / مدير جامعة الملك سعود: يعيش الوطن همة تمضي بثبات وثقة وبتخطيط متزن



الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

نوه معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر, بما يشهده التعليم من نهضة وتغير نوعي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ظهرت ملامحه لتكون مواكبة لرؤية المملكة 2030 ومتماشية مع برنامج التحول الوطني الهادف إلى تطوير العملية التعليمية والتربوية.

وقال معاليه: "الوطن حين يستعيد ذكرى تأسيسه على يد جلالة المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله- يستنطق بذلك ملحمة من البطولات قادتها عزيمة رجال لا يخشون إلا الله، وظللتها عقيدة صافية مجللة بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ليوحدوا قارة ممتدة تعيش اليوم بتوفيق من الله أمناً وسلاماً، ونهضةً مستمرةً، ومستقبلاً مشرقاً.

وأشار إلى أن المملكة غدت اليوم رائدة وذات تأثير وشموخ على الصعيدين الإقليمي والعالمي, مبيناً أن هذه الهمة التي يعيشها الوطن والمواطن تمضي به بثبات وثقة وسرعة وبتخطيط متزن من قادة الوطن ليكون من أهم الدول المؤثرة بالعالم قولاً وفعلاً في مختلف المجالات.

وأكد الدكتور العمر أن التعليم كان ولا يزال وسيلة هذه الدولة لتحقيق غاياتها السامية فكان على رأس اهتماماتها, إذ لم تدخر جهداً في نشر التعليم وتطويره، ليكون الرافد الأساس لصناعة هذه النهضة وبناء ذلك المجد, مشيراً إلى أن هذه النهضة المباركة شهد التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تغيراً نوعياً، وظهرت ملامح هذا التغير لتكون مواكبة لرؤية المملكة 2030 ومتماشية مع برنامج التحول الوطني الهادف إلى تطوير العملية التعليمية والتربوية.

ولفت معاليه النظر إلى أن التعليم العالي يأتي على رأس اهتمامات القيادة خاصة أن الجامعات تُعدُّ الركيزة الأولى في سعي الدولة إلى تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز الحراك, مستشهدا ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي واكب تنويع مصادر المعرفة وإعداد الموارد البشرية ليحدد مجال الابتعاث للطالب في أحد الجامعات المرموقة، وأيضاً ليضمن للمبتعث بعد رجوعه فرصة وظيفية تتواءم مع خبراته العلمية المكتسبة.

وبين أن هذه الجهود تأتي إيماناً من ولاة الأمر -حفظهم الله- بأهمية البحث العلمي لكونه رافداً مهماً للتطوير والتقدم، وخاصة أنه يأتي مرسخاً لمفهوم اقتصاد المعرفة.

وختم معاليه تصريحه قائلاً: إنه يوم الوطن يحق له أن يحتفل بنفسه ويحتفل أبناؤه به، فقد غدا اليوم درة مضيئة وقامة متوهجة شعاعه العطاء وخط دفاعه الأول التفاف أبناء هذا الوطن العظيم حول وطنهم وملكهم.

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09:20ت م

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