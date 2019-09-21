شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية في البنوك والان مع التفاصيل

تشهد أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية في البنوك صباح اليوم السبت،انخفاضا طفيفا بمختلف المحافظات وكانت الأسعار كالتالي: أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني: أسعار الشراء: الدولار الأمريكي 612 ريالًا , أسعار البيع: الدولار الأمريكي 607 ريالًا Advertisements أسعار العملات العربية أمام الريال اليمني: أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 159 ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ162 ريالا. أسعار البيع: الريال السعودي بـ 157ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ 160 ريالا. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في السوق الموازية: يشهد سعر الريال اليمني مقابل العملات في السوق الموازية لتجارة العملات الدولية حالة من التذبذب ، لعدم استقرار سعر الدولار، وذلك بتداولات صباح اليوم السبت.

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