عادل الجبير: التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية

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قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة.
وأضاف على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن "استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءاً على المملكة فقط، بل يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية".
وأشار إلى أن هذا الاعتداء الآثم يعتبر امتداداً لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف صارم تجاه سلوكيات إيران الإجرامية.
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