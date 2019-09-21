شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تفاصيل الساعات الأولى لضرب "أرامكو" أكبر منشأة نفط في العالم والان مع التفاصيل

روى ممثلو شركة أرامكو كيف وقع الهجوم وما الإجراءات التي تتخذها أكبر شركة نفط بالعالم للعودة لمستويات الإنتاج الطبيعية في الوقت التي تجهز فيه للإعلان عن طرح عام أولى.

وقال فهد عبد الكريم المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط في أرامكو: "إن الصواريخ أمطرت خريص في الفترة بين الساعة 03:31 وحتى 03:48، حيث هرعت فرق الإطفاء إلى الموقع وأخمدت حريقين في خمس دقائق".

وأضاف أنه بمجرد وصولها إلى الموقع، شهدت المنطقة ضربات أخرى، مشيرا إلى أن إخماد حريقين آخرين استغرق خمس ساعات.

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وقال خالد البريك، نائب الرئيس لأعمال الزيت بمنطقة الأعمال الجنوبية في أرامكو: إن إخماد الحرائق في بقيق استغرق سبع ساعات.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك اسبر، أعلن اليوم السبت، إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنها الخطوة الأولى للرد على هجمات أرامكو.

وأشار رئيس البنتاجون إلى أن الولايات المتحدة تركز جهودها الآن لمساعدة المملكة العربية السعودية على تعزيز بنيتها التحتية الدفاعية.

وأكد وزير الدفاع أن "القيام بذلك محاولة من الولايات المتحدة لإقناع الإيرانيين للعودة إلى المسار الدبلوماسي".