دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الجوازات» توضّح إمكانية التنقل بين دول «التعاون الخليجي» بالهوية الوطنية

أكَّدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، إمكانية التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي بالهوية الوطنية، لمستوفي شرط صلاحيتها.

وتلقت «مديرية الجوازات»، استفسارًا من أحد متابعيها، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بشأن إمكانية السفر بالهوية الوطنية عبر المنافذ البرية.

وردَّت المديرية بأنَّ «كل من يحمل هوية وطنية، يمكنه التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي بشرط صلاحيتها أكثر من ثلاثة أشهر».

يشار إلى أنَّ تجديد الهوية الوطنية يكون خلال 180 يومًا وقبل انتهاء صلاحيتها، تفاديًا للغرامة المالية وحتى لا تتعطل مصالح المواطنين.

يُشار إلى أنَّ تجديد الهوية الوطنية يجب إتمامه قبل انتهائها بوقت كافٍ؛ تجنبًا للغرامة المالية، حيث حدّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، المدة المناسبة لتجديد الهوية الوطنية، وذلك خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها.