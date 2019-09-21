10 #وظائف صحية وهندسية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي الأمراض العصبية (الأحساء).

. طبيب عام- العيادات (عدد وظيفتين/ الظهران).

. طبيب عام- العيادات (الأحساء).

. أخصائي جراحة الفم والوجه والفكين (الظهران).

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. مساعد هندسي أول (الظهران).

. منسق أول صيانة مرافق (الظهران).

. طبيب أسنان عام (الظهران).

. ممرض- القياس والعناية القلبية (الظهران).

. طبيب- أمراض القلب (الظهران).

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

