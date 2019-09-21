هيئة الترفيه تواصل فعالياتها في عرعر بمناسبة اليوم الوطني

تواصل الهيئة العامة للترفيه فعالياتها؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة في مدينة عرعر، وذلك على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بحي المساعدية؛ تحت شعار «الهمة حتى القمة».

وتنوَّعت الفعاليات التي شملت جميع الفئات العمرية، منها: العروض المتجولة، المسرح الموسيقي، الفرقة الشعبية، عربات الطعام المتنقلة، والألعاب النارية، بالإضافة إلى الأكشاك الخاصة ببيع الأسر المنتجة، والفنون التشكيلية.

يُذكر أن فعاليات اليوم الوطني تستمر حتى تاريخ 23 سبتمبر في مدينة عرعر على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بعرعر لجميع الفئات العمرية.