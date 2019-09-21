رئيس وزراء باكستان يغادر المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي

غادر دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، المدينة المنورة اليوم، متوجهًا إلى بلاده بعد أن زار المسجد النبوي، وأدَّى الصلاة فيه وتشرَّف بالسلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وعلى صاحبيه (رضوان الله عليهما).
وكان في وداع عمران خان لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف الوزير المرافق، ووكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة مشهور بن سعود الحميّد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
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